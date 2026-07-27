Accident rutier la Bălți: Un automobil a lovit o femeie și un copil pe trotuar.

O femeie și un copil de 5 ani au avut de suferit în urma unui accident rutier pe strada Ștefan cel Mare din Bălți.

Accidentul a avut loc duminică, 26 iulie 2026, în jurul orei 22:30, în zona autogării din oraș, când un automobil a lovit pietonii care se deplasau pe trotuar. La fața locului au intervenit prompt un echipaj de poliție și o ambulanță, scrie rupor.md.

Potrivit portalului NordNews, în urma impactului ambii pietoni au suferit răni și au avut nevoie de asistență medicală. În prezent, circumstanțele exacte și cauzele incidentului, precum și starea actuală a femeii și copilului răniți, rămân necunoscute.

Oamenii legii continuă să investigheze detaliile accidentului.