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15 Iunie 2026, 21:40
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Accident rutier în centrul Chișinăului cu implicarea a cinci automobile

Un accident rutier grav a avut loc la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Vasile Alecsandri. În urma coliziunii a cinci mașini, un bărbat a fost rănit.

Accident rutier în centrul Chișinăului cu implicarea a cinci automobile.
Accident rutier în centrul Chișinăului cu implicarea a cinci automobile.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Poliției Capitalei, Svetlana Scripnic, vinovatul accidentului în lanț este un șofer de 36 de ani, aflat la volanul unui Citroen. În timpul unei manevre de schimbare a direcției, acesta a intrat în coliziune cu un BMW condus de un tânăr de 21 de ani, transmite rupor.md.

Impactul a fost atât de puternic încât BMW-ul a fost aruncat pe banda de circulație din sens opus, unde a lovit frontal un Smart condus de un bărbat de 48 de ani. Reacția în lanț nu s-a oprit aici: mașina scăpată de sub control a fost proiectată asupra altor două vehicule — un Samsung, la volanul căruia se afla un pensionar de 72 de ani, și un Renault condus de o femeie de 31 de ani.

La fața locului au intervenit rapid echipaje de poliție și ambulanță. În urma accidentului, șoferul mașinii Samsung a suferit răni de diferite grade de gravitate și a fost transportat de urgență la spital pentru investigații medicale. Ceilalți participanți la trafic au scăpat doar cu sperieturi și contuzii ușoare.

Pe cazul accidentului a fost inițiată o anchetă, iar organele de drept urmează să stabilească toate circumstanțele exacte și gradul de vinovăție al fiecărui șofer.


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