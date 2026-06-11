Accident rutier în Capitală: O fetiță a fost rănită.

Svetlana Scripnic, ofițera de presă a Poliției Capitalei, a comunicat că la volanul mașinii de marcă Gaz se afla un bărbat de 55 de ani. Autocarul Isuzu era condus de un șofer în vârstă de 60 de ani, transmite realitatea.md.

„În urma impactului, o minoră s-a ales cu traumatisme și a fost preluată de o ambulanță și transportată la spital”, a precizat Svetlana Scripnic.

Oamenii legii stabilesc alte circumstanțe ale accidentului.