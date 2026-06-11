theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
11 Iunie 2026, 19:56
5 001
Copiază linkul
Link copiat

Accident rutier în Capitală: O fetiță a fost rănită

O copilă a ajuns la spital, după ce o autospecială și un autobuz s-au tamponat în cartierul Telecentru al Capitalei. Impactul a avut loc joi, ora 12:30.

Accident rutier în Capitală: O fetiță a fost rănită.
Accident rutier în Capitală: O fetiță a fost rănită.

Svetlana Scripnic, ofițera de presă a Poliției Capitalei, a comunicat că la volanul mașinii de marcă Gaz se afla un bărbat de 55 de ani. Autocarul Isuzu era condus de un șofer în vârstă de 60 de ani, transmite realitatea.md.

„În urma impactului, o minoră s-a ales cu traumatisme și a fost preluată de o ambulanță și transportată la spital”, a precizat Svetlana Scripnic. 

Oamenii legii stabilesc alte circumstanțe ale accidentului.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici