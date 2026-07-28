Accident pe traseul Chișinău — Sculeni: A fost rănită o femeie.

Pe traseul R1 Chișinău — Sculeni a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un camion. Accidentul s-a produs astăzi, 28 iulie, la hotarul cu România.

Potrivit datelor preliminare ale poliției, o femeie de 36 de ani aflată la volanul unui Peugeot se deplasa din Chișinău în direcția Ungheni și nu a reușit să controleze vehiculul. Mașina a intrat pe banda opusă, unde a intrat în coliziune cu camionul DAF cu semiremorcă, scrie realitatea.md.

La volanul camionului se afla un bărbat de 39 de ani. În urma accidentului, șoferița din Peugeot a suferit leziuni, fiind transportată la spital pentru acordarea ajutorului medical.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele accidentului.