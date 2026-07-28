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28 Iulie 2026, 18:05
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Accident pe traseul Chișinău — Sculeni: A fost rănită o femeie

Pe traseul R1 Chișinău — Sculeni a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un camion. Accidentul s-a produs astăzi, 28 iulie, la hotarul cu România.

Accident pe traseul Chișinău — Sculeni: A fost rănită o femeie.
Accident pe traseul Chișinău — Sculeni: A fost rănită o femeie.

Potrivit datelor preliminare ale poliției, o femeie de 36 de ani aflată la volanul unui Peugeot se deplasa din Chișinău în direcția Ungheni și nu a reușit să controleze vehiculul. Mașina a intrat pe banda opusă, unde a intrat în coliziune cu camionul DAF cu semiremorcă, scrie realitatea.md.

La volanul camionului se afla un bărbat de 39 de ani. În urma accidentului, șoferița din Peugeot a suferit leziuni, fiind transportată la spital pentru acordarea ajutorului medical.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele accidentului.

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