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rupor.md logorupor
11 Iunie 2026, 14:33
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Pe traseul Chișinău - Leușeni a avut loc un accident: resturi de mașină împrăștiate pe drum

Astăzi, 11 iunie, pe traseul Chișinău - Leușeni a avut loc un accident rutier, în urma căruia au fost avariate mai multe mijloace de transport.

Pe traseul Chișinău-Leușeni a avut loc un accident: resturi de mașină împrăștiate pe drum.
Pe traseul Chișinău-Leușeni a avut loc un accident: resturi de mașină împrăștiate pe drum.

Din imagini se vede că resturile mașinilor sunt împrăștiate pe toată șoseaua, iar o mașină a ieșit în șanț, informează stiri.md

La locul accidentului au sosit medicii ambulanței și poliția.

Circumstanțele accidentului sunt încă necunoscute, la fel ca și informațiile despre răniți.

Sursă
rupor.md logorupor
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