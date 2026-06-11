11 Iunie 2026, 14:33
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Pe traseul Chișinău - Leușeni a avut loc un accident: resturi de mașină împrăștiate pe drum
Astăzi, 11 iunie, pe traseul Chișinău - Leușeni a avut loc un accident rutier, în urma căruia au fost avariate mai multe mijloace de transport.
Din imagini se vede că resturile mașinilor sunt împrăștiate pe toată șoseaua, iar o mașină a ieșit în șanț, informează stiri.md
La locul accidentului au sosit medicii ambulanței și poliția.
Circumstanțele accidentului sunt încă necunoscute, la fel ca și informațiile despre răniți.