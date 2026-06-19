Accident mortal lângă Valea Perjei: Un bărbat a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe traseu.

Un accident rutier mortal a avut loc pe 19 iunie în apropierea satului Valea Perjei, raionul Taraclia.

În urma accidentului a decedat un bărbat de 49 de ani.

Potrivit datelor preliminare ale Poliției, șoferul unui Nissan a pierdut controlul volanului în timpul deplasării. Mașina a părăsit carosabilul și a lovit un stâlp de electricitate.

Bărbatul a murit la fața locului din cauza rănilor, înainte de sosirea serviciilor de urgență.

La locul accidentului polițiști stabilesc toate circumstanțele și cauzele incidentului.