19 Iunie 2026, 19:30
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Accident mortal lângă Valea Perjei: Un bărbat a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe traseu
Un accident rutier mortal a avut loc pe 19 iunie în apropierea satului Valea Perjei, raionul Taraclia.
În urma accidentului a decedat un bărbat de 49 de ani.
Potrivit datelor preliminare ale Poliției, șoferul unui Nissan a pierdut controlul volanului în timpul deplasării. Mașina a părăsit carosabilul și a lovit un stâlp de electricitate.
Bărbatul a murit la fața locului din cauza rănilor, înainte de sosirea serviciilor de urgență.
La locul accidentului polițiști stabilesc toate circumstanțele și cauzele incidentului.