Accident la Vulcănești: Un motociclist a murit după ce s-a izbit într-un copac.

Pe 28 iunie, Poliția din Vulcănești a fost sesizată cu privire la producerea unui accident rutier în satul Etulia.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 43 de ani conducea o motocicletă neînmatriculată, având doi pasageri la bord. Într-o curbă, acesta a pierdut controlul vehiculului și s-a izbit de un copac aflat pe marginea drumului, scrie rupor.md.

În urma impactului, motociclistul a suferit răni grave. Ulterior, acesta a decedat în secția de terapie intensivă.

Cei doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Toate circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite în cadrul unui proces penal.