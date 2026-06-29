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rupor.md logorupor
29 Iunie 2026, 07:09
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Accident la Vulcănești: Un motociclist a murit după ce s-a izbit într-un copac

Pe 28 iunie, Poliția din Vulcănești a fost sesizată cu privire la producerea unui accident rutier în satul Etulia.

Accident la Vulcănești: Un motociclist a murit după ce s-a izbit într-un copac.
Accident la Vulcănești: Un motociclist a murit după ce s-a izbit într-un copac.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 43 de ani conducea o motocicletă neînmatriculată, având doi pasageri la bord. Într-o curbă, acesta a pierdut controlul vehiculului și s-a izbit de un copac aflat pe marginea drumului, scrie rupor.md.

În urma impactului, motociclistul a suferit răni grave. Ulterior, acesta a decedat în secția de terapie intensivă.

Cei doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Toate circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite în cadrul unui proces penal.

Sursă
rupor.md logorupor
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