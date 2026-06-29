29 Iunie 2026, 07:09
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Accident la Vulcănești: Un motociclist a murit după ce s-a izbit într-un copac
Pe 28 iunie, Poliția din Vulcănești a fost sesizată cu privire la producerea unui accident rutier în satul Etulia.
Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 43 de ani conducea o motocicletă neînmatriculată, având doi pasageri la bord. Într-o curbă, acesta a pierdut controlul vehiculului și s-a izbit de un copac aflat pe marginea drumului, scrie rupor.md.
În urma impactului, motociclistul a suferit răni grave. Ulterior, acesta a decedat în secția de terapie intensivă.
Cei doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
Toate circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite în cadrul unui proces penal.