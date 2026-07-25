theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
25 Iulie 2026, 15:00
424
Copiază linkul
Link copiat

Accident la Strășeni: O Honda a lovit bordura sensului giratoriu, apoi s-a izbit de o Toyota

Două automobile au fost implicate într-un accident rutier produs sâmbătă, puțin după miezul nopții, în apropierea localității Bucovăț.

Accident la Strășeni: O Honda a lovit bordura sensului giratoriu, apoi s-a izbit de o Toyota.
Accident la Strășeni: O Honda a lovit bordura sensului giratoriu, apoi s-a izbit de o Toyota.

Un șofer de 20 de ani a lovit bordura sensului giratoriu, iar automobilul pe care îl conducea a fost proiectat într-o altă mașină. Nicio persoană nu a suferit traumatisme, a declaraе ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Strășeni, Mariana Didenco, transmite realitatea.md.

Poliția a fost sesizată despre producerea accidentului la ora 01:40.

La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un automobil Honda, condus de un tânăr de 20 de ani, s-a izbit în bordura sensului giratoriu, după care a fost proiectat într-un automobil Toyota, condus de un tânăr de 23 de ani.

Ambii șoferi au fost testați alcoolscopic, iar rezultatele au fost negative.

Cazul este documentat de polițiști, care urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici