Accident la Strășeni: O Honda a lovit bordura sensului giratoriu, apoi s-a izbit de o Toyota.

Două automobile au fost implicate într-un accident rutier produs sâmbătă, puțin după miezul nopții, în apropierea localității Bucovăț.

Un șofer de 20 de ani a lovit bordura sensului giratoriu, iar automobilul pe care îl conducea a fost proiectat într-o altă mașină. Nicio persoană nu a suferit traumatisme, a declaraе ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Strășeni, Mariana Didenco, transmite realitatea.md.

Poliția a fost sesizată despre producerea accidentului la ora 01:40.

La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un automobil Honda, condus de un tânăr de 20 de ani, s-a izbit în bordura sensului giratoriu, după care a fost proiectat într-un automobil Toyota, condus de un tânăr de 23 de ani.

Ambii șoferi au fost testați alcoolscopic, iar rezultatele au fost negative.

Cazul este documentat de polițiști, care urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.