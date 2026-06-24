Accident la Sângerei: Un autocamion cu cisternă, cuprins de flăcări.

În apropierea satului Mihailovca, raionul Sângerei, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autocamion cu cisternă și două vehicule.

Potrivit oamenilor legii, în urma impactului, autocamionul a fost cuprins de flăcări.

La fața locului au intervenit echipele de urgență, care lucrează pentru stingerea incendiului și asigurarea securității în zonă.

Polițiștii au fost sesizați despre izbucnirea unui incendiu la un autocamion cu cisternă care transporta combustibil pe traseul R6. Ulterior, doi șoferi au ignorat restricțiile impuse pe traseu și au încercat să circule prin fumul dens, mașinile lor, un Renault și o Toyota, tamponându-se.

Ambii șoferi și doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul autocamionului nu a avut de suferit.

Circulația pe traseu a fost blocată, iar instituțiile abilitate înlătură consecințele incendiului și documentează circumstanțele producerii accidentului rutier.



