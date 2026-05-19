realitatea.md
19 Mai 2026, 17:17
10 031
Accident la Florești: Un automobil s-a răsturnat după ce a fost lovit de un tren

Mecanicul unui tren care circula pe tronsonul feroviar Florești-Bălți a aplicat frânarea de urgență, însă nu a reușit să evite impactul cu un automobil.

Ulterior, la fața locului au intervenit polițiștii, transmite realitatea.md.

Alte circumstanțe ale accidentului sunt în curs de clarificare.

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” atenționează, că zona infrastructurii feroviare prezintă un grad sporit de pericol, iar nerespectarea regulilor de circulație la trecerile la nivel cu calea ferată poate avea consecințe grave. Din cauza masei și vitezei de deplasare, trenurile necesită o distanță considerabilă pentru oprire, ceea ce face imposibilă evitarea impactului în situația apariției neașteptate a unui obstacol pe șine.

De asemenea, CFM îndeamnă conducătorii auto și toți participanții la trafic să manifeste maximă prudență, să respecte indicatoarele rutiere și semnalele de avertizare la traversarea căii ferate, pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții și siguranței oamenilor.

