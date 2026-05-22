Accident în lanț la Anenii Noi: Trei autovehicule avariate, inclusiv un microbuz de rută.

Incidentul a avut loc astăzi, 22 mai, în apropierea localității Todirești, raionul Anenii Noi, transmite realitatea.md.

La fața locului au intervenit polițiștii, care au stabilit preliminar că un automobil de model Ford, condus de un bărbat de 44 de ani, a fost tamponat din spate de un Mercedes, la volanul căruia se afla un bărbat de 58 de ani. În urma impactului, Fordul a fost proiectat într-un Toyota, condus de un tânăr de 25 de ani, care staționa pentru a acorda prioritate pietonilor.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Poliția desfășoară în continuare acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.