theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
3 Iunie 2026, 10:35
10 419
Copiază linkul
Link copiat

Accident în lanț în Capitală: Trei mașini s-au lovit într-o intersecție

Un accident cu implicare a trei automobile a avut loc în această noapte la intersecția străzilor Ciuflea – București. Potrivit informațiilor, impactul a avut loc între un Audi, un Hyundai și un Renault.

Accident în lanț în Capitală: Trei mașini s-au lovit într-o intersecție.
Accident în lanț în Capitală: Trei mașini s-au lovit într-o intersecție.

Potrivit ofițerului de presă a Direcției de Poliție Chișinău, Svetlana Scripnic, Poliția a fost sesizată despre producerea accidentului în jurul orei 01:05, scrie unimedia.info.

„La data de 3 iunie 2026, în jurul orei 01:05, poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier la intersecția străzilor Ciuflea – București, din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, în accident au fost implicate trei automobile de marca Audi, Hyundai și Renault. În urma impactului, persoane traumatizate nu au fost înregistrate”, a precizat reprezentanta Poliției.

În prezent, polițiștii stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului.

Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici