3 Iunie 2026, 10:35
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Accident în lanț în Capitală: Trei mașini s-au lovit într-o intersecție
Un accident cu implicare a trei automobile a avut loc în această noapte la intersecția străzilor Ciuflea – București. Potrivit informațiilor, impactul a avut loc între un Audi, un Hyundai și un Renault.
Potrivit ofițerului de presă a Direcției de Poliție Chișinău, Svetlana Scripnic, Poliția a fost sesizată despre producerea accidentului în jurul orei 01:05, scrie unimedia.info.
„La data de 3 iunie 2026, în jurul orei 01:05, poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier la intersecția străzilor Ciuflea – București, din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, în accident au fost implicate trei automobile de marca Audi, Hyundai și Renault. În urma impactului, persoane traumatizate nu au fost înregistrate”, a precizat reprezentanta Poliției.
În prezent, polițiștii stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului.