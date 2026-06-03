Accident în lanț în Capitală: Trei mașini s-au lovit într-o intersecție.

Potrivit ofițerului de presă a Direcției de Poliție Chișinău, Svetlana Scripnic, Poliția a fost sesizată despre producerea accidentului în jurul orei 01:05, scrie unimedia.info.

„La data de 3 iunie 2026, în jurul orei 01:05, poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier la intersecția străzilor Ciuflea – București, din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, în accident au fost implicate trei automobile de marca Audi, Hyundai și Renault. În urma impactului, persoane traumatizate nu au fost înregistrate”, a precizat reprezentanta Poliției.

În prezent, polițiștii stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului.