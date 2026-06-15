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realitatea.md logorealitatea
15 Iunie 2026, 13:20
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Accident în centrul Chișinăului: Un motociclist a fost rănit după ce s-a lovit cu o mașină

Un accident rutier s-a produs luni, 15 iunie, pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni din centrul Capitalei, unde o motocicletă s-a ciocnit cu un automobil.

Accident în centrul Chișinăului: Un motociclist a fost rănit după ce s-a lovit cu o mașină.
Accident în centrul Chișinăului: Un motociclist a fost rănit după ce s-a lovit cu o mașină.

În urma impactului, motociclistul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Ambele vehicule au fost avariate, iar automobilul implicat a fost ulterior tractat de la fața locului, scrie realitatea.md.

Un martor ocular, aflat în zonă în momentul producerii accidentului, a declarat pentru Realitatea că motociclistul ar fi traversat intersecția pe culoarea verde a semaforului, în timp ce automobilul ar fi pătruns pe roșu. Acesta a mai precizat că motocicleta nu circula cu viteză excesivă.

De cealaltă parte, șoferul mașinii neagă aceste afirmații și susține că nu el s-ar fi aflat la volan în momentul impactului.

Poliția a intervenit la fața locului și urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
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