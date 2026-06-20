Accident în Capitală: Un motociclist a fost transportat la spital.

Un motociclist în vârstă de 38 de ani a fost transportat la spital după ce a fost implicat într-un accident rutier produs vineri seara pe strada Uzinelor din Capitală.

În coliziune a fost implicat și un automobil condus de o femeie de 37 de ani, transmite stiri.md.

Accidentul s-a produs la 19 iunie 2026, în jurul orei 18:20, pe strada Uzinelor nr. 5 din municipiul Chișinău, ne-a comunicat ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Svetlana Scripnic.

Potrivit informațiilor preliminare obținute la fața locului, conducătoarea unui automobil de marca Volkswagen, o femeie în vârstă de 37 de ani, s-a ciocnit cu o motocicletă condusă de un bărbat de 38 de ani.

În urma impactului, motociclistul a suferit diverse traumatisme și a fost transportat la spital pentru investigații medicale.

Alte circumstanțe ale producerii accidentului urmează să fie stabilite de oamenii legii.



