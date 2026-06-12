Accident grav la Sângerei cu implicarea a două camioane.

Potrivit informațiilor preliminare, un camion de model Mercedes, condus de un bărbat de 49 de ani din raionul Telenești, se deplasa dinspre Bălți spre Chișinău, transmite tvn.md.

Într-o curbă, șoferul ar fi pierdut controlul volanului, iar camionul ar fi ajuns pe contrasens. Acolo, vehiculul s-a ciocnit cu un alt camion, de model DAF, condus de un bărbat.

În urma impactului, ambii șoferi au fost transportați la Spitalul Clinic Bălți pentru îngrijiri medicale.

Poliția documentează cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului.