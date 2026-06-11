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rupor.md logorupor
11 Iunie 2026, 14:33
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Accident grav la Ialoveni: O adolescentă de 15 ani, blocată între fiarele unui automobil

Astăzi, 11 iunie, pe traseul M1, între localitățile Suruceni și Nimoreni din raionul Ialoveni, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două automobile, un Mercedes și o Toyota.

Accident grav la Ialoveni: O adolescentă de 15 ani, blocată între fiarele unui automobil.
Accident grav la Ialoveni: O adolescentă de 15 ani, blocată între fiarele unui automobil.

În urma impactului, o adolescentă de 15 ani a rămas blocată între fiarele unui automobil.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:44, iar un echipaj de salvatori a intervenit de urgență la fața locului. Pompierii au folosit echipamente speciale pentru a tăia caroseria și a extrage adolescenta de 15 ani din automobilul Mercedes avariat, transmite rupor.md.

Victima a fost evacuată în stare conștientă și predată medicilor în stare stabilă, însă cu traumatisme grave. În cele două vehicule se aflau cinci persoane, iar alte trei au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma accidentului.

Șoferul Toyota, în vârstă de 22 de ani, și pasagera sa de 19 ani au fost transportați la spital cu traumatisme. De asemenea, au avut nevoie de îngrijiri medicale doi pasageri din Mercedes — un bărbat de 39 de ani și o adolescentă de 15 ani. Pentru a o extrage pe minoră din automobilul avariat, a fost solicitată intervenția salvatorilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care au tăiat caroseria cu echipamente speciale.

Ofițera de presă a IP Ialoveni a declarat pentru Realitatea.md că ambii șoferi nu erau în stare de ebrietate, iar cauzele accidentului urmează să fie stabilite. Circumstanțele producerii impactului sunt investigate de oamenii legii.

Sursă
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