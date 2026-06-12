theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
12 Iunie 2026, 12:11
6 694
Copiază linkul
Link copiat

Accident grav în Ungaria cu implicare unui microbuz înmatriculat în Moldova: Șapte persoane au murit

În apropierea orașului Győr, Ungaria, un microbuz cu numere de înmatriculare moldovenești s-a izbit de un camion aflat într-o coloană formată în urma unui alt accident rutier pe autostrada M1.

Accident grav în Ungaria cu implicare unui microbuz înmatriculat în Moldova: Șapte persoane au murit.
Accident grav în Ungaria cu implicare unui microbuz înmatriculat în Moldova: Șapte persoane au murit.

Potrivit autorităților, prima coliziune a avut loc în jurul orei 04:30, când un camion s-a ciocnit cu un vehicul utilizat la lucrări rutiere. În urma impactului, camionul a luat foc, iar șoferul acestuia a murit pe loc. Accidentul a dus la restricționarea traficului și formarea unor coloane de vehicule, informează ipn.md.

La aproximativ 40 de minute după primul accident, microbuzul cu numere moldovenești s-a izbit de un camion aflat în coloana formată pe sectorul afectat. În urma impactului, șapte persoane au murit pe loc, iar alte două au fost transportate la spital cu diverse traumatisme.

Autoritățile au precizat că toate cele opt persoane decedate în cele două accidente sunt bărbați. 

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a transmis un mesaj de condoleanțe și a menționat că victimele sunt cetățeni străini, fără a preciza naționalitatea acestora.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău au declarat că vor reveni cu informații despre caz.

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici