Accident grav în Ungaria cu implicare unui microbuz înmatriculat în Moldova: Șapte persoane au murit.

Potrivit autorităților, prima coliziune a avut loc în jurul orei 04:30, când un camion s-a ciocnit cu un vehicul utilizat la lucrări rutiere. În urma impactului, camionul a luat foc, iar șoferul acestuia a murit pe loc. Accidentul a dus la restricționarea traficului și formarea unor coloane de vehicule, informează ipn.md.

La aproximativ 40 de minute după primul accident, microbuzul cu numere moldovenești s-a izbit de un camion aflat în coloana formată pe sectorul afectat. În urma impactului, șapte persoane au murit pe loc, iar alte două au fost transportate la spital cu diverse traumatisme.

Autoritățile au precizat că toate cele opt persoane decedate în cele două accidente sunt bărbați.

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a transmis un mesaj de condoleanțe și a menționat că victimele sunt cetățeni străini, fără a preciza naționalitatea acestora.