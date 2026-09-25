A murit fetița de 6 ani rănită într-un accident rutier în apropiere de Strășeni

Fetița de 6 ani, rănită grav în accidentul produs pe data de 13 septembrie la Strășeni, a decedat la spital.

Potrivit poliției, la volanul automobilului se afla mama copilului, căreia i-a fost depistată o concentrație de 1,35 mg/l de alcool în aerul expirat.

Fetița a decedat pe 24 septembrie la spital, informează unimedia.info.

Accidentul s-a produs în apropiere de Făgureni, raionul Strășeni. Automobilul în care se afla o familie cu un copil de 6 ani s-a răsturnat. Fetița a fost transportată la spital în stare gravă.

Inițial, poliția a comunicat că bărbatul de 39 de ani, care se afla în automobil, a fost testat alcoolscopic — rezultatul a fost de 0,85 mg/l alcool în aerul expirat. Atunci, oamenii legii urmau încă să stabilească cine se afla la volan în momentul accidentului, precum și să clarifice toate circumstanțele celor întâmplate.