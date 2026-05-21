21 Mai 2026, 11:22
A ieșit din bloc și a căzut brusc la pământ: Un bărbat a murit subit în Capitală
Un bărbat a murit subit aseară, 20 mai, într-o curte de pe strada Mihail Sadoveanu din sectorul Ciocana, după ce ar fi ieșit din bloc și s-ar fi prăbușit brusc la pământ.
Poliția a fost sesizată ieri, în jurul orei 21.20, despre depistarea unei persoane inconștiente la sol. La fața locului, polițiștii au depistat corpul neînsuflețit al unui bărbat de 60 de ani, scrie unimedia.info.
La examinarea preliminară realizată de medicul legist, pe corpul victimei nu au fost constatate semne vizibile de moarte violentă.
Pe caz a fost inițiată o anchetă, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și a cauzei exacte a decesului.