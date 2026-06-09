A fost surprins de camere: Poliția caută un suspect de furt la Bălți

Potrivit forțelor de ordine, incidentul a avut loc pe 31 mai pe strada Miron Costin din municipiul Bălți. Un bărbat a pătruns pe furiș pe teritoriul unui service auto și, profitând de lipsa supravegherii, a furat o cutie cu unelte, transmite noi.md.

Ulterior, suspectul a dispărut în direcție necunoscută.

Cetățenii care dețin informații ce pot ajuta la identificarea bărbatului sunt rugați să contacteze imediat Poliția la numerele de telefon: 078 345 352 sau 069 889 398.

Confidențialitatea persoanelor care oferă informații este garantată.