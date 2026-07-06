180 de operatori din Moldova înșelau clienții băncilor din UE: Un centru de apel telefonic, desființat.

Procurorii PCOCCS, de comun cu ofițerii INI, anunță destructurarea unui alt centru de apel telefonic cu aproximativ 180 de operatori din Moldova în Ucraina.

Potrivit datelor, pentru deconspirarea acestui grup infracțional autoritățile din Moldova, România și Ucraina au făcut echipă comună de investigații, cu sprijinul agențiilor europene Europol și Eurojust. Prin urmare, duminică la Chișinău și Anenii Noi au avut loc percheziții cu sprijinul angajaților „Fulger,” de unde au fost ridicate mijloace de probă importante tragerii la răspundere a celor care se fac vinovați, inclusiv filmulețe cu publicitatea falsă, pentru convingerea victimelor.

Așadar, cei 180 de operatori din Moldova, cu vârste de peste 20 de ani, erau specializați în înșelarea clienților băncilor din statele Uniunii Europene, cu majoritatea victimelor din România. Aceștia contactau persoanele din aceste state și se prezentau ca funcționari ai băncilor, responsabili de securitate.

În așa fel, aceștia obțineau încrederea lor și accesul la aplicațiile bancare mobile. Ca următor pas, membrii grupului infracțional transferau banii victimelor pe alte conturi bancare pe care le aveau deschise din timp, pe numele altor persoane interpuse. Alternativ, banii victimelor erau transferați și pe conturi aferente burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc. Scopul pentru care aceștia foloseau diferite sisteme financiare pentru transferarea banilor victimelor era ca să-și ascundă urmele înșelătoriei.

Operațiunea desfășurată reprezintă doar o etapă a investigației. În prezent sunt analizate toate probele administrate și mijloacele materiale de probă ridicate, fiind desfășurate în continuare activități de urmărire penală și măsuri speciale de investigații pentru stabilirea întregului mecanism infracțional, identificarea tuturor organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și participanților la activitatea grupării criminale, precum și documentarea întregii rețele infracționale care a activat pe teritoriul mai multor state.

Autoritățile competente din cadrul Echipei Comune de Investigație continuă cooperarea internațională în vederea administrării probelor și tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în activitatea grupului criminal organizat (timp în care aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii).