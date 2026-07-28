14 percheziții în dosarul contrabandei a 7,2 milioane de țigarete camuflate în căpșuni.

Organele de drept investighează cazul transportului ilegal a 7.200.000 de țigarete, care erau aduse din Ucraina către România.

Despre aceasta informează Serviciul Vamal și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Conform materialelor dosarului, organizatorii schemei au camuflat produsele din tutun sub o încărcătură de căpșuni proaspete, cu o greutate totală de 15 tone, scrie rupor.md.

Oficial, marfa a fost declarată ca fructe de pădure și plasată pe 26 de paleți în 460 de cutii de carton. Potrivit anchetei, o parte din volumul declarat de căpșuni a fost înlocuită cu pachete de țigarete, presupus produse de fabricație ucraineană, care imitau mărcile moldovenești.

Schema infracțională a fost descoperită de autoritățile ucrainene la ieșirea din țară spre Moldova, după care marfa a fost reținută și confiscată. În acest context, forțele de ordine moldovenești au organizat 14 percheziții în raioanele de nord ale republicii.

Acțiunile de urmărire penală au vizat patru cetățeni cu vârste între 31 și 45 de ani. La suspecți au fost ridicate telefoane mobile, echipamente informatice și alte probe materiale relevante pentru dosarul penal.

Urmărirea penală și măsurile speciale de investigație continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea celorlalți participanți la schema de contrabandă. Instituția reamintește că, potrivit legislației, persoanele față de care se desfășoară ancheta beneficiază de prezumția nevinovăției.