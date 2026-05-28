gazeta.ru logogazeta
28 Mai 2026, 13:06
2 159
YouTube a început să eticheteze automat conținutul generat de inteligența artificială în videoclipuri

YouTube a anunțat extinderea măsurilor de etichetare a conținutului creat cu ajutorul inteligenței artificiale.

YouTube a început să eticheteze automat conținutul generat de inteligența artificială în videoclipuri.

Platforma video va face mai vizibile notificările privind conținutul generat de IA și va introduce verificarea automată a clipurilor pentru detectarea acestor tehnologii, se arată în blogul platformei video, scrie gazeta.ru.

Anterior, informațiile despre utilizarea inteligenței artificiale în videoclip erau plasate în principal în descrierea video. Acum, etichetele corespunzătoare vor fi afișate direct lângă titlul videoclipului. Modificările vor afecta atât videoclipurile standard orizontale, cât și formatul Shorts.

De asemenea, YouTube lansează un sistem de analiză automată a conținutului pentru prezența generării cu inteligență artificială. Anterior, astfel de verificări erau efectuate în principal după sesizările utilizatorilor sau manual. Acum, algoritmii platformei video vor putea identifica singuri materialele care conțin imagini generate sau alte elemente create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Compania recunoaște că noul sistem nu exclude încă erorile. Prin urmare, creatorilor de conținut li se va oferi posibilitatea de a contesta etichetele incorecte și de a depune apeluri în cazul unei identificări greșite a conținutului generat de inteligență artificială.

