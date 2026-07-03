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3 Iulie 2026, 22:44
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Xiaomi a încetat să ofere suport pentru o serie de smartphone-uri populare

Xiaomi a revizuit din nou portofoliul său vast de dispozitive, iar rezultatele au fost dezamăgitoare pentru mulți utilizatori.

Xiaomi a încetat să ofere suport pentru o serie de smartphone-uri populare.
Xiaomi a încetat să ofere suport pentru o serie de smartphone-uri populare.

Compania a actualizat lista oficială a dispozitivelor cu statutul End of Life (EOL), ceea ce înseamnă practic încetarea suportului software pentru o serie de modele populare. De această dată, „sub cuțit” au căzut nu doar soluții bugetare, ci și foste flagship-uri care până ieri păreau destul de actuale, transmite gagadget.com.

Statutul EOL înseamnă că ciclul de viață al software-ului s-a încheiat. Aceste dispozitive nu vor mai primi actualizări ale sistemului Android, versiuni noi ale interfeței HyperOS și, cel mai important, patch-uri de securitate.

În lista actualizată a Xiaomi Security Center au intrat următoarele modele:

  • Seria Xiaomi: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro și premium-ul Xiaomi 12S Ultra (versiunea chineză).
  • Tablete: Xiaomi Pad 6 și Xiaomi Pad 6 Pro (ambele versiuni chinezești).
  • Brandul Poco: Poco X4 Pro 5G, Poco X5 5G și popularul Poco X5 Pro 5G.
  • Brandul Redmi: Redmi Note 12T Pro (China), Redmi K60E (China) și bugetarul Redmi 10 5G.

Smartphone-urile și tabletele vor continua să funcționeze, aplicațiile de pe Google Play vor fi actualizate încă mult timp, iar hardware-ul își va îndeplini sarcinile. Totuși, lipsa patch-urilor de securitate face dispozitivul vulnerabil la noi amenințări. Orice vulnerabilitate în cod, descoperită de hackeri după includerea modelului în lista EOL, va rămâne deschisă pentru totdeauna.

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