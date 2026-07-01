UNICEF: 20 de milioane de copii folosesc inteligența artificială și o învață mai repede decât adulții.

Potrivit unei noi analize a Fondului ONU pentru Copii (UNICEF), cel puțin 20 de milioane de copii din 10 țări au folosit deja inteligența artificială, mulți dintre ei stăpânind această tehnologie mult mai rapid decât adulții.

Fondul pentru Copii al ONU raportează că copiii depășesc adulții „stăpânind tehnologia de peste trei ori mai rapid”, conform datelor colectate în 10 țări participante la studiu, transmite euronews.com.

Potrivit concluziilor, peste 2 milioane de copii, adică unul din zece, au declarat că apelează la inteligența artificială „pentru sfaturi legate de probleme care îi îngrijorează”. Se estimează că 13 milioane de copii folosesc instrumente AI pentru a se ajuta la studiu și la realizarea temelor.

UNICEF subliniază că răspândirea atât de rapidă a tehnologiilor depășește încercările de reglementare, ceea ce face copiii deosebit de vulnerabili.

„Copiii sunt mai expuși impactului sistemelor AI – de la modul în care sunt proiectate, pe ce modele de afaceri se bazează și cum sunt folosite datele lor, până la faptul că au mult mai puține posibilități de a evita acest impact sau de a-l contesta”, a declarat agenția, adăugând că „în majoritatea mecanismelor de reglementare AI, copiii nu sunt considerați o prioritate”.

Organizația a avertizat, de asemenea, că efectele pe termen lung ale influenței inteligenței artificiale asupra tinerilor rămân în mare parte necunoscute.

„Datele privind rolul său în dezvoltarea cognitivă, formarea dependenței emoționale și nivelul de impact al daunelor abia încep să apară”, a spus UNICEF. „Practic, o întreagă generație crește în cadrul unui experiment global”.

Chiar copiii își exprimă îngrijorarea față de dezvoltarea acestor tehnologii.

Potrivit analizei, o treime dintre copiii din țările chestionate au declarat că îi neliniștește utilizarea AI „pentru fraudă, înșelăciune sau răspândirea dezinformării”, în timp ce un sfert se teme că fotografiile sau videoclipurile lor ar putea fi transformate în deepfake-uri sexual explicite.

UNICEF afirmă că multe sisteme AI ajung la copii cu un nivel insuficient de protecție, iar siguranța în procesul lor de dezvoltare pare să fie luată în considerare abia pe ultimul loc.

Apeluri la acțiune înaintea dialogului ONU

Concluziile au fost publicate înaintea primului Dialog Global privind guvernanța inteligenței artificiale, care va avea loc la Organizația Națiunilor Unite.

UNICEF face apel către guverne, sectorul privat și alți parteneri să consacre drepturile copiilor, în special dreptul la siguranță și protecție, în cadrul unui sistem global de reglementare a AI.

Dintre recomandările agenției se numără investițiile în cercetarea impactului AI asupra dezvoltării și bunăstării copiilor, în special riscurile asociate.

UNICEF numește această perioadă „un moment decisiv” și subliniază că deciziile luate astăzi în domeniul AI vor determina siguranța copiilor, intimitatea lor, bunăstarea și accesul egal la oportunități pentru decenii înainte.