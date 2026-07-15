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15 Iulie 2026, 16:07
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Un cip, implantat pentru prima dată în creierul unui pacient din China pentru restabilirea funcțiilor mâinii

La Spitalul Huashan al Universității Fudan din Shanghai, medicii au efectuat prima operație clinică pentru implantarea unui implant neuro-computer în creier. Dispozitivul a ajutat pacientul să-și recupereze mobilitatea mâinii.

Un cip, implantat pentru prima dată în creierul unui pacient din China pentru restabilirea funcțiilor mâinii.
Un cip, implantat pentru prima dată în creierul unui pacient din China pentru restabilirea funcțiilor mâinii.

În luna martie, Administrația de Stat pentru Supravegherea Medicamentelor din China a aprobat sistemul pentru utilizare medicală. Primul pacient căruia medicul i-a recomandat intervenția a fost un localnic care a suferit un accident rutier în urmă cu 10 ani. Acesta a suferit o leziune a măduvei spinării, din cauza căreia și-a pierdut capacitatea de a strânge degetele și de a apuca obiecte cu mâna, transmite yicai.com.

După un examen complex, medicii i-au implantat pacientului un cip în creier, care citește impulsurile neuronale și le transmite către o mănușă robotizată. Dispozitivul extern compensează funcțiile pierdute ale membrului.

În prezent, starea persoanei este stabilă, semnele vitale rămân în parametri normali. Semnalele de activitate cerebrală sunt transmise clar, susțin medicii. Guvernul chinez intenționează să continue dezvoltarea industriei interfețelor neuro-computerizate și a altor tehnologii ale viitorului.

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