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15 Iulie 2026, 22:41
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UE a permis vânzarea Apple Watch și AirPods fără baterii detașabile

Comisia Europeană a aprobat noi excepții din regulamentul privind bateriile, care scutesc ceasurile inteligente Apple Watch și căștile wireless AirPods de la obligația de a avea baterii detașabile.

UE a permis vânzarea Apple Watch și AirPods fără baterii detașabile.
UE a permis vânzarea Apple Watch și AirPods fără baterii detașabile.

Legislația europeană prevede în general că utilizatorii trebuie să poată extrage și înlocui singuri bateriile din electronicele de consum, pentru a prelungi durata de viață a dispozitivelor și a facilita reciclarea materialelor. Totuși, Comisia Europeană a extins lista excepțiilor, incluzând șase noi categorii de dispozitive, printre care electronica purtabilă, cum ar fi ceasurile inteligente și brățările de fitness, transmite macrumors.com.

Decizia este justificată prin faptul că deschiderea carcaselor compacte etanșe și reasamblarea lor incorectă pot compromite protecția împotriva umezelii și pot crea riscuri de siguranță. În plus, excepțiile se aplică dispozitivelor a căror construcție nu permite înlocuirea sigură a bateriei de către utilizator, având în vedere tehnologiile de fabricație existente.

Potrivit MacRumors, noile reguli se aplică nu doar pentru Apple Watch și AirPods, ci și pentru ochelarii inteligenți Meta. În același timp, iPhone a fost scutit de cerința bateriilor detașabile încă din versiunea inițială a regulamentului, datorită caracteristicilor bateriei și nivelului de protecție la apă.

Noile excepții trebuie să fie încă verificate de Parlamentul European și Consiliul UE. Dacă nu vor exista obiecții, documentul va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, înainte de aplicarea completă a regulamentului în 2027.

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