nv.ua logo
21 Mai 2026, 15:09
4 073
Tesla investește în producția de panouri solare și intenționează să devină lider pe piață

Compania americană Tesla a făcut un pas important în implementarea strategiei sale, începând producția de panouri solare la noua fabrică din Brookshire, statul Texas.

Noua facilitate este situată lângă megafabrica Megapack din parcul de afaceri Empire West. Combinând producția de panouri cu o producție pe scară largă de baterii, corporația creează un ecosistem complet integrat, capabil să genereze și să stocheze energie electrică în volume colosale, transmite nv.ua.

Până în 2028, Tesla intenționează să atingă o capacitate anuală de producție a centralelor solare în SUA la nivelul de 100 GW. Acest lucru va permite companiei să intre în lista celor mai mari producători mondiali din industrie. Extinderea activității este foarte oportună, deoarece cererea de electricitate în SUA crește rapid din cauza răspândirii masive a vehiculelor electrice, lansării centrelor de procesare a datelor pentru inteligența artificială și extinderii infrastructurii digitale.

Povestea direcției solare a Tesla continuă din 2016, după achiziția companiei SolarCity. Atunci brandul a încheiat un acord cu statul New York pentru fabrica din Buffalo, primind aproape 1 miliard de dolari subvenții guvernamentale în schimbul angajamentului de a crea 1.500 de locuri de muncă și de a investi 5 miliarde de dolari în decurs de 10 ani. Paralel cu aceasta, cererea mondială ridicată pentru sistemele industriale Megapack și bateriile casnice Powerwall a transformat divizia energetică într-un element cheie al strategiei pe termen lung.

Noul proiect texan indică revenirea investițiilor majore ale companiei în energia solară și reflectă tendința generală de localizare a producției din cauza perturbărilor lanțurilor globale de aprovizionare. Experții notează că extinderea la un asemenea nivel va fi o provocare serioasă, însă acest pas reprezintă o încercare curajoasă a Tesla de a se consolida în centrul economiei ecologice viitoare.

Sursă
nv.ua logonv
