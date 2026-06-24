Studiu: Inteligența artificială provoacă psihoză în rândul utilizatorilor.

Inteligența artificială poate contribui activ la formarea ideilor delirante printr-o interacțiune personalizată nesfârșită cu omul, susțin cercetătorii.

De curând, psihiatrii au început să studieze fenomenul cunoscut sub numele de psihoză indusă de inteligența artificială, în care utilizatorii chatbot-urilor experimentează crize psihice după utilizarea intensă a acestei tehnologii. Psihiatrii din Marea Britanie și Germania au publicat un articol în revista Digital Psychiatry and Neuroscience, unde au propus o explicație pentru cauzele acestui fenomen, scrie Futurism cu referire la focus.ua.

În articolul lor, oamenii de știință indică conceptul numit spirala amplificării. Aceasta este o combinație de caracteristici ale inteligenței artificiale care poate permite chatbot-urilor să creeze împreună cu utilizatorii narațiuni delirante.

Chatbot-urile IA reflectă modul de vorbire al utilizatorilor, creează răspunsuri foarte personalizate și evită contradicțiile. Când aceste trei caracteristici se combină, ele pot susține activ și dezvolta convingerile false ale utilizatorilor, în loc să le conteste. IA folosește, de asemenea, stilul și modelul de vorbire al utilizatorului, ceea ce îl apropie de această tehnologie. Toate acestea creează condiții ideale pentru apariția spiralei amplificării, consideră psihiatrii.

Tendința chatbot-urilor de a prelua modul de comunicare al persoanei poate contribui la apariția unui nivel ridicat de încredere între utilizator și IA. Oamenii de știință consideră că, după o interacțiune îndelungată, chatbot-urile încep să vorbească ca o anumită persoană. Astfel, utilizatorul are impresia că IA gândește la fel ca el. În final, chatbot-urile tind să confirme ideile utilizatorului fără o verificare adecvată a realității sau contextului, ceea ce întărește ideile delirante. De asemenea, oamenii pot începe să perceapă IA ca pe o persoană reală care îi înțelege și îi susține, ceea ce poate provoca tulburări psihice.

IA poate participa activ la formarea ideilor delirante printr-o interacțiune personalizată și continuă cu persoana, consideră cercetătorii.

Autorii articolului au subliniat că toate acestea sunt încă doar o ipoteză, bazată pe datele colectate despre interacțiunea om-IA, iar aceste presupuneri trebuie încă verificate.

În același timp, psihiatrii presupun că comunicarea distructivă cu chatbot-urile IA poate agrava bolile psihice. De asemenea, utilizarea intensă a IA poate înrăutăți problemele de sănătate fizică, deoarece oamenii uneori sar peste mese și pierd somnul.