Startup-ul de inteligență artificială Midjourney dezvoltă un tomograf pentru scanarea întregului corp.

Startup-ul american de inteligență artificială Midjourney, cunoscut pentru rețelele neuronale de procesare a imaginilor, a anunțat intrarea pe piața echipamentelor medicale.

Compania a anunțat că „dezvoltă un nou aparat avansat care va regândi bazele sistemului de sănătate și relația noastră cu propriul corp”. Este vorba despre un tomograf cu ultrasunete care, potrivit companiei, va putea scana rapid întregul corp.

În noiembrie 2025, Midjourney a semnat un acord de dezvoltare comună și licențiere a tehnologiilor cu Butterfly Network, o companie care produce dispozitive portabile cu ultrasunete pentru uz medical. Potrivit presei, Midjourney a plătit un avans unic de 15 milioane de dolari către Butterfly și va achita anual o taxă de licență de 10 milioane de dolari timp de cinci ani.

Se anunță că noul dispozitiv va fi lansat în San Francisco la sfârșitul anului 2027. Până în 2031, Midjourney intenționează să producă aproximativ 50.000 de astfel de tomografe, care vor putea efectua lunar circa 1 miliard de scanări.