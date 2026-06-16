SpaceX cumpără startup-ul de inteligență artificială Cursor pentru 60 de milioane de dolari

Compania aerospațială SpaceX a încheiat oficial un acord obligatoriu pentru achiziționarea startup-ului Anysphere, care dezvoltă asistentul AI popular pentru programare Cursor.

Valoarea tranzacției este estimată la 60 de miliarde de dolari, ceea ce o face una dintre cele mai mari achiziții din istoria industriei, transmite delo.ua.

Acordul va fi finanțat integral prin acțiuni SpaceX de clasa A. Finalizarea fuziunii este așteptată în trimestrul al treilea al anului 2026, după obținerea aprobărilor autorităților.

SpaceX a folosit opțiunea fixată încă din aprilie. Atunci compania avea de ales: să cumpere startup-ul pentru 60 de miliarde de dolari sau să plătească 10 miliarde de dolari despăgubiri în cazul refuzului. Decizia finală a fost luată la câteva zile după listarea istorică a companiei lui Elon Musk la bursă.

Cumpărarea Cursor face parte din strategia amplă a lui Elon Musk de a consolida pozițiile inteligenței artificiale xAI (dezvoltatorul chatbot-ului Grok), care în februarie a fost integrată în structura SpaceX. Musk a recunoscut anterior că tehnologiile sale de programare sunt în urmă față de principalii concurenți, precum Anthropic și OpenAI, motiv pentru care compania a recrutat chiar și ingineri de la Cursor.

Detalii financiare și strategice principale ale tranzacției:

Creșterea rapidă a Cursor: startup-ul, fondat în 2022, a devenit lider în era așa-numitului vibe coding (crearea de software pe baza cererilor text către chatbot). Venitul său anual în segmentul B2B este deja de aproximativ 2,6 miliarde de dolari.

Schimbarea planurilor: înainte de oferta SpaceX, conducerea Cursor negocia atragerea a 2 miliarde de dolari de la fondurile Andreessen Horowitz și Nvidia, evaluând compania la 50 de miliarde de dolari. În cele din urmă, startup-ul a renunțat la această rundă în favoarea fuziunii.

Cheltuieli pentru IA: ambițiile în domeniul inteligenței artificiale costă scump SpaceX. Anul trecut, pierderea netă a companiei a fost de 4,94 miliarde de dolari din cauza asumării retroactive a datoriilor și investițiilor xAI, iar cheltuielile totale de capital ale companiei au crescut aproape dublu, ajungând la 20,7 miliarde de dolari.

Se așteaptă ca integrarea Cursor să asigure xAI un flux unic de date pentru antrenarea noilor modele și un instrument gata de utilizare pentru milioane de dezvoltatori din întreaga lume.