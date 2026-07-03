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meduza.io logomeduza
3 Iulie 2026, 11:48
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SpaceX a prezentat investitorilor un prototip de gadget bazat pe inteligență artificială

SpaceX, compania lui Elon Musk, a creat un prototip de dispozitiv pentru interacțiunea oamenilor cu inteligența artificială. Compania l-a prezentat investitorilor cu puțin timp înainte de IPO-ul recent.

SpaceX a prezentat investitorilor un prototip de gadget bazat pe inteligență artificială.
SpaceX a prezentat investitorilor un prototip de gadget bazat pe inteligență artificială.

Interlocutorii The Wall Street Journal notează că dispozitivul are un design elegant și seamănă cu un smartphone. Prototipul este mai subțire decât iPhone-ul, dar nu se precizează modelul. Dispozitivul va funcționa pe un procesor Qualcomm Snapdragon. Unele surse spun că pentru acesta va fi creat un sistem de operare propriu, scrie meduza.io.

La SpaceX se așteaptă ca dispozitivul să schimbe modul în care oamenii interacționează cu inteligența artificială. Totuși, nu se precizează cum va funcționa exact și ce anume se va putea face cu ajutorul său.

Potrivit WSJ, proiectul este încă în stadiu incipient de dezvoltare. Deocamdată nu este clar dacă dispozitivul va fi lansat vreodată pe piață. Reprezentanții SpaceX nu au comentat încă informațiile obținute de jurnaliști.

Sursă
meduza.io logomeduza
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