SpaceX a lansat o rachetă Falcon 9 și a pus pe orbită aproape 1.600 de sateliți Starlink.

SpaceX se îndreaptă spre un nou record anual în lansarea sateliților Starlink. În primele șase luni ale anului 2023, compania a plasat pe orbită joasă terestră 1.589 de sateliți ai acestei rețele.

Aceasta este cu 100 de aparate mai mult decât în aceeași perioadă a anului record 2025, când până la sfârșitul lunii iunie au fost lansate 1.489 de sateliți, iar pe tot parcursul anului — 3.180. În fiecare an, SpaceX lansează mai mulți sateliți Starlink decât va avea vreodată rețeaua Amazon Leo, transmite space.com.

De la începutul programului, SpaceX a lansat deja peste 12.400 de aparate Starlink, dintre care aproape 11.000 rămân funcționale, ceea ce face ca această constelație să fie cea mai mare rețea de sateliți din istorie.

Astăzi dimineață, compania a stabilit două recorduri personale: pentru a 36-a oară a lansat în spațiu prima treaptă reutilizabilă a rachetei Falcon 9 (Booster 1067) și a plasat pe orbită 29 de noi sateliți Starlink, depășind ritmul formării acestei constelații de Internet față de anul trecut. Racheta a decolat pe 9 iulie 2026 de la baza Forțelor Spațiale SUA de la Cap Canaveral la ora 5:25 dimineața, ora de est a SUA (12:25 ora Moscovei) și a plasat pe orbită joasă încă 29 de sateliți Starlink. Înainte de aceasta, același booster a efectuat 35 de misiuni orbitale, inclusiv CRS-22, Crew-3, Crew-4, Turksat 5B, Eutelsat Hotbird 13G, O3B mPOWER, Galileo L13, Koreasat-6A și 24 de lansări Starlink.

După separare, prima treaptă s-a întors pe Pământ aproximativ la 8,5 minute după lansare și a aterizat pe platforma autonomă marină A Shortfall of Gravitas din Oceanul Atlantic. A doua treaptă a Falcon 9 a continuat plasarea încărcăturii utile și a desfășurat cei 29 de sateliți aproximativ la 63,5 minute după lansare. Această schemă — zbor rapid repetat al treptelor, lansarea în masă a aparatelor de același tip și aterizarea boosterelor pe platforme marine — transformă Falcon 9 într-o adevărată linie de asamblare orbitală pentru Starlink. Potrivit unor date, acest zbor a fost deja a 80-a misiune Falcon 9 în 2026, iar aproximativ 80% din lansările rachetei în acest an au fost legate de completarea constelației Starlink.

În acest context, proiectul concurent Amazon Leo (Project Kuiper) pare extrem de modest. În 15 luni compania a plasat pe orbită aproximativ 400 de sateliți, dintr-o constelație planificată de 3.232 de aparate. Nu este greu de calculat că SpaceX, cu ajutorul rachetei Falcon 9 și în ritmul actual, este capabilă să lanseze anual în spațiu o rețea de o scară comparabilă.