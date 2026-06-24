Smartphone-urile Google vor „asculta” utilizatorii: Dispozitivele vor înregistra toate convorbirile.

Supravegherea totală este, desigur, necesară pentru confortul utilizatorilor.

Google dezvoltă o nouă funcție, Audio Memory, pentru smartphone-urile Pixel. Potrivit 9to5Google, referințe la acest instrument au fost descoperite în codul celei mai recente versiuni Android System Intelligence, destinată viitoarelor dispozitive din seria Pixel 10.

Din informațiile identificate în cod reiese că funcția, cu numele de cod Blueflax, îi va ajuta pe utilizatori să „țină evidența lucrurilor pe care le aud pe parcursul zilei”. În descriere sunt menționate în mod explicit muzica din jurul utilizatorului și conversațiile importante.

Deocamdată, Google nu a explicat oficial modul în care va funcționa Audio Memory. Totuși, jurnaliștii presupun că sistemul va putea analiza sunetele din mediul înconjurător și va salva informații despre conversații și alte evenimente audio pentru căutări ulterioare sau pentru generarea de notițe.

Unul dintre scenariile posibile presupune o funcționare similară cu cea a reportofoanelor bazate pe inteligență artificială: funcția ar putea înregistra automat conversațiile, le-ar putea transcrie și apoi ar genera rezumate. Nu este exclus însă nici un scenariu mai limitat, în care Audio Memory să funcționeze doar în timpul apelurilor telefonice sau în anumite aplicații.

Potrivit informațiilor din cod, procesarea datelor ar urma să aibă loc local, direct pe dispozitiv, prin intermediul Private Compute Core – un mediu izolat din Android destinat prelucrării informațiilor sensibile. Descrierea precizează, de asemenea, că înregistrările conversațiilor și alte date audio nu vor fi transmise către serverele Google.

Se presupune că Audio Memory va fi strâns legată de funcția Now Playing, care poate deja să recunoască automat muzica redată în apropierea smartphone-ului. Noul sistem ar putea salva istoricul melodiilor identificate, inclusiv al celor redate în alte aplicații.

Pentru identificarea muzicii, dispozitivele Pixel folosesc o bază de date stocată local. Dacă melodia căutată nu există pe dispozitiv, sistemul poate trimite în cloud doar amprenta sa digitală pentru identificare, fără a transmite fișierul audio propriu-zis.

Până în prezent, Google nu a anunțat oficial Audio Memory. Ca și în cazul multor funcții descoperite în versiunile de test ale software-ului, aceasta ar putea fi modificată înainte de lansare sau chiar să nu mai ajungă în versiunea publică a Android.

Este foarte posibil ca Google fie să nu implementeze funcția în forma completă, fie să o lanseze într-o versiune limitată, astfel încât să nu provoace reacții negative din partea utilizatorilor. Ulterior însă, funcționalitatea ar putea fi extinsă treptat, existând temeri că, în timp, aceasta s-ar putea transforma într-un instrument de monitorizare a utilizatorilor.