Șeful Xiaomi a avertizat asupra creșterii prețurilor pentru smartphone-urile flagship până la 1.500 de dolari.

Pentru comparație, în China Xiaomi 17 Ultra în versiunea 12 GB + 512 GB costa de la 7.000 de yuani (aproximativ 980 de dolari SUA) la lansarea din decembrie anul trecut, relatează mass-media chineză.

Potrivit lui Lu, unul dintre principalele motive este prețul memoriei. Costul DRAM și al memoriei NAND flash a crescut brusc, iar, susține Xiaomi, producătorilor de smartphone-uri le devine tot mai greu să compenseze această creștere. Lu a menționat că prețurile pentru dispozitivele viitoare, inclusiv telefoane precum Xiaomi 17 Max, sunt încă discutate în cadrul companiei, deoarece costul componentelor rămâne instabil.

El a mai subliniat că producătorii nu pot rezolva rapid problema aprovizionării. Construirea unei noi fabrici de memorie poate dura câțiva ani de la început până la producția în masă, în timp ce cererea continuă să crească rapid, mai ales din cauza serverelor pentru inteligență artificială și a echipamentelor de calcul de înaltă performanță. Lu consideră că presiunea asupra prețurilor memoriei poate persista până în 2027, posibil chiar până în 2028.