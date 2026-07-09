Regulamentul UE privind criptomonedele va fi actualizat din cauza creșterii stablecoin-urilor în dolari.

În așteptarea unor posibile schimbări în blocul european, a intrat în vigoare regulamentul MiCA – reguli unice pentru reglementarea sectorului, care au înlocuit mozaicul regimurilor naționale.

Pe acest fond, companiilor fără licență le este interzis să deservească utilizatorii în toate țările Spațiului Economic European, adică în 27 de state ale blocului european plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia, transmite euronews.com.

Piața așteaptă o ieșire masivă: înainte de lansarea MiCA în Europa activau 3.167 de furnizori de servicii cripto, până la sfârșitul lunii iunie au obținut licențe 244 de companii, iar restul au rămas în zona gri, decizând dacă să obțină urgent licența, să suspende activitatea în UE sau să renunțe complet la clienții europeni, notează observatorii.

MiCA este deja depășit

Paralel cu acest proces, Comisia Europeană a anunțat că până la 30 septembrie va consulta industria cu privire la regulamentul MiCA, pentru o versiune mai modernizată. Mulți legislatori sunt convinși că revizuirea este inevitabilă.

„În această etapă, revenirea asupra dosarului pare inevitabilă nu doar ținând cont de poziția exprimată de mai multe instituții europene (în primul rând BCE), ci și pentru a lua în considerare ultimele schimbări reglementare și tehnologice din lume”, a declarat unul dintre diplomații UE.

Revizuirea ar putea afecta elemente cheie ale MiCA, inclusiv reglementarea emitenților de criptoactive, stablecoin-urilor și serviciilor cripto.

În UE crește îngrijorarea față de dominația stablecoin-urilor denominate în dolari, în care investește președintele Trump. Pe acest fond, în blocul european crește cererea pentru reglementarea relațiilor cu operatorii non-europeni care emit astfel de criptoactive și operează în Europa. Cadrul normativ actual al UE nu conține reguli speciale pentru emitenții de stablecoin-uri din țări terțe prezenți pe continent.

Stablecoin-urile sunt un tip de criptomonede pentru care se menține o valoare fixă, de obicei prin legarea lor de active precum dolarul SUA sau aurul. Deoarece funcționează în afara sistemului bancar tradițional, stablecoin-urile nu sunt supuse regulilor bancare. Același stablecoin poate fi emis de mai multe companii, ceea ce face reglementarea sa deosebit de dificilă.

Rolul stablecoin-urilor a crescut semnificativ în ultimii ani. Volumul total al tranzacțiilor globale în 2025 a sărit cu 72%, ajungând la 33 trilioane de dolari, conform Artemis Analytics.

În același an, Trump a semnat legea Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS), care stabilește un cadru reglementar pentru aceste active. 95% din stablecoin-urile lumii sunt susținute de dolarul SUA, iar Casa Albă urmărește clar să întărească moneda americană prin noua tehnologie, poziționând stablecoin-urile ca unul dintre instrumentele cheie de plată pentru operațiuni internaționale și strategic importante.

Europa nu poate rămâne indiferentă: la sfârșitul lunii mai a apărut informația că 37 de bănci europene s-au asociat pentru a lansa un stablecoin în euro. Pentru ca băncile să adopte cu succes propriul token, autoritățile blocului european nu pot evita revizuirea regulilor.