Proprietarul unuia dintre cele mai mari botneturi din lume, Kimwolf, reținut în Canada.

Potrivit anchetei, rețeaua a fost folosită pentru atacuri DDoS de amploare și în ultimele șase luni a infectat milioane de dispozitive din internetul lucrurilor (IoT), transmite krebsonsecurity.com.

Conform Ministerului Justiției al SUA, Butler, cunoscut sub pseudonimul Dort, a fost arestat de poliția provinciei Ontario pe baza unui mandat american de extrădare. În prezent, el se află în custodie în Canada și așteaptă procesul.

Ancheta consideră că Kimwolf infecta dispozitive, de obicei ascunse de internetul deschis, inclusiv camere web și rame foto digitale. Ulterior, sistemele compromise erau închiriate altor infractori cibernetici sau folosite pentru atacuri DDoS puternice, inclusiv asupra intervalelor de adrese IP ale Ministerului Apărării al SUA.

Potrivit autorităților americane, botnetul era implicat în atacuri cu o putere de aproape 30 Tbit/s, ceea ce a reprezentat un record pentru astfel de incidente. Daunele pentru organizațiile afectate individual depășeau 1 milion de dolari, iar sistemul, conform anchetei, a executat peste 25.000 de comenzi pentru efectuarea atacurilor.

În martie, autoritățile internaționale de aplicare a legii au desfășurat o operațiune de confiscare a infrastructurii Kimwolf și a încă trei botneturi mari – Aisuru, JackSkid și Mossad. Ulterior, anchetatorii l-au legat pe Butler de administrarea rețelei prin adrese IP, date din conturi online, operațiuni financiare și corespondență în mesagerii.

În Canada, suspectului i s-au adus acuzații de utilizare neautorizată a sistemelor informatice și deținere ilegală a instrumentelor pentru comiterea infracțiunilor informatice. În SUA, i s-a adus și acuzația de complicitate la spargeri informatice. În cazul extrădării și recunoașterii vinovăției, Butler riscă până la zece ani de închisoare.