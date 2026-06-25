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gazeta.ru logogazeta
25 Iunie 2026, 13:46
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Prețul unui iPhone 18 Pro ar putea ajunge la 1.200 de dolari din cauza crizei memoriei

Prețul modelului de top iPhone 18 Pro ar putea crește cu 50–100 de dolari față de actualul iPhone 17 Pro și să ajungă la 1.200 de dolari.

Prețul unui iPhone 18 Pro ar putea ajunge la 1.200 de dolari din cauza crizei memoriei.
Prețul unui iPhone 18 Pro ar putea ajunge la 1.200 de dolari din cauza crizei memoriei.

Despre acest lucru a declarat pe pagina sa de pe rețeaua socială X (fost Twitter) analistul Creative Strategies Max Weinbach, citând prognoza J.P. Morgan, transmite gazeta.ru.

În raportul publicat de J.P. Morgan se menționează că unul dintre factorii cheie ai posibilei creșteri a prețurilor va fi creșterea bruscă a costurilor pentru memoria RAM. Potrivit estimărilor experților, costul componentelor pentru Apple ar putea crește de două ori în contextul deficitului persistent și al volatilității ridicate a pieței memoriei.

În același timp, analiștii consideră că o parte din cheltuielile suplimentare ale companiei vor putea fi compensate prin scăderea prețurilor altor componente. În special, costul total al unor componente ar putea scădea cu aproximativ 10%. Un efect suplimentar ar putea fi asigurat de trecerea continuă a Apple la modemuri dezvoltate intern, ceea ce va reduce dependența de furnizori terți.

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