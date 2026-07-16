Portugalia a devenit prima țară din UE care s-a alăturat proiectului de monitorizare a utilizării IA în medicină,

Portugalia a devenit prima țară membră a Uniunii Europene care s-a alăturat sistemului global de monitorizare a utilizării capacităților inteligenței artificiale în medicină, HealthAI.

Acordul a fost semnat de autoritatea portugheză de reglementare în sănătate Infarmed și organizația non-guvernamentală elvețiană HealthAI. Portugalia va avea acces la catalogul instrumentelor medicale AI aprobate, precum și la sistemul informațional — prin intermediul acestuia, medicii vor putea raporta erori în funcționarea AI, transmite reuters.com.

În prezent, la Sistemul Global de Reglementare în domeniul inteligenței artificiale în sănătate (GRN) HealthAI sunt conectate deja Marea Britanie, Brazilia, Singapore, Filipine, Indonezia, Vietnam, Zambia și Peru. Directorul executiv al organizației, Baptista Leite, a declarat pentru Reuters că se poartă negocieri cu alte țări din Uniunea Europeană.