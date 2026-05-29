Pe Instagram și Facebook au apărut abonamente plătite: Poți urmări „Poveștile” anonim

Meta a anunțat lansarea globală a abonamentelor plătite pentru cele mai mari servicii ale sale – Instagram, WhatsApp și Facebook. Noile tarife oferă utilizatorilor funcționalități extinse în schimbul unei taxe lunare.

Costul Instagram Plus și Facebook Plus este de 4 dolari pe lună, iar WhatsApp Plus – 3 dolari. În același timp, versiunile de bază ale aplicațiilor rămân gratuite și vor continua să funcționeze fără modificări, scrie unian.net.

Principala caracteristică a Instagramului plătit este posibilitatea de a vizualiza „Poveștile” altora anonim. Autorul conținutului nu vă va vedea în lista spectatorilor. În plus, abonații Plus vor putea posta povești pentru 48 de ore, nu doar pentru o zi, și vor avea acces la statistici suplimentare privind vizualizările.

Facebook Plus oferă bonusuri similare, în timp ce WhatsApp Plus pune accent pe design și confort: teme personalizate, noi icoane pentru aplicație, tonuri de apel exclusive, fixarea chat-urilor suplimentare și stickere premium.

Este de menționat că niciunul dintre abonamente nu elimină reclamele din aplicații. Mai mult, pentru fiecare serviciu trebuie încheiat un abonament separat – nu există un tarif unic comun pentru toate platformele.

Noile planuri tarifare sunt implementate la nivel mondial, însă accesul la ele pentru unii utilizatori poate apărea cu întârziere față de alții.

unian.net
