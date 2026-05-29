Pe Instagram și Facebook au apărut abonamente plătite: Poți urmări „Poveștile” anonim.

Costul Instagram Plus și Facebook Plus este de 4 dolari pe lună, iar WhatsApp Plus – 3 dolari. În același timp, versiunile de bază ale aplicațiilor rămân gratuite și vor continua să funcționeze fără modificări, scrie unian.net.

Principala caracteristică a Instagramului plătit este posibilitatea de a vizualiza „Poveștile” altora anonim. Autorul conținutului nu vă va vedea în lista spectatorilor. În plus, abonații Plus vor putea posta povești pentru 48 de ore, nu doar pentru o zi, și vor avea acces la statistici suplimentare privind vizualizările.

Facebook Plus oferă bonusuri similare, în timp ce WhatsApp Plus pune accent pe design și confort: teme personalizate, noi icoane pentru aplicație, tonuri de apel exclusive, fixarea chat-urilor suplimentare și stickere premium.

Este de menționat că niciunul dintre abonamente nu elimină reclamele din aplicații. Mai mult, pentru fiecare serviciu trebuie încheiat un abonament separat – nu există un tarif unic comun pentru toate platformele.

Noile planuri tarifare sunt implementate la nivel mondial, însă accesul la ele pentru unii utilizatori poate apărea cu întârziere față de alții.