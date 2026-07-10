OpenAI își închide browserul AI Atlas, lansat acum mai puțin de nouă luni.

Compania OpenAI a anunțat că va înceta suportul pentru browserul propriu Atlas, creat pe baza AI. O parte dintre funcțiile acestuia vor fi disponibile în aplicația desktop a chatbotului ChatGPT și în extensia pentru Google Chrome.

Reprezentantul echipei de produs OpenAI, James Sun, a precizat că Atlas va fi disponibil cel puțin până pe 9 august 2026. Astfel, browserul va exista pe piață mai puțin de un an, transmite meduza.io.

Decizia de a închide Atlas a fost luată la patru luni după ce directoarea pentru aplicații, Fiji Simo, a îndemnat echipa să reducă numărul proiectelor secundare. La scurt timp după aceasta, OpenAI a închis Sora, generatorul AI de videoclipuri scurte.

OpenAI a prezentat browserul AI ChatGPT Atlas la lansarea din 21 octombrie 2025. Potrivit dezvoltatorilor, aceștia au dorit să regândească modul în care oamenii folosesc internetul. Totodată, compania a lansat un astfel de produs printre ultimele dintre giganții tehnologici care activează în domeniul inteligenței artificiale.

În primele recenzii, jurnaliștii occidentali au remarcat că Atlas este încă inferior altor browsere în ceea ce privește funcționalitățile, inclusiv față de cele care nu au AI integrat. În special, s-a menționat că Atlas funcționează slab ca motor de căutare: oferă frecvent răspunsuri nerelevante și limitează numărul de linkuri către sursele originale.