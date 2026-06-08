OpenAI a pregătit cea mai mare redesenare a ChatGPT de la lansare.

Actualizarea ar putea fi prezentată în săptămânile următoare.

Unul dintre managerii de top ai companiei, așa cum scrie publicația, a descris starea internă pe scurt — „chatul a murit”, transmite techcrunch.com.

Logica comercială a redesignului este legată de pregătirea OpenAI pentru un posibil IPO. Potrivit FT, ChatGPT are deja aproximativ 900 de milioane de utilizatori activi pe săptămână și 50 de milioane de abonați plătiți, iar 2 milioane de clienți de business asigură aproximativ 40% din veniturile companiei. OpenAI estimează că până la sfârșitul anului 2026 ponderea segmentului corporativ va crește la 50%.

Goldman Sachs și Morgan Stanley, conform publicației, consultă OpenAI în privința unei posibile listări. Evaluarea companiei la momentul plasamentului poate depăși 1 trilion de dolari, însă termenele pentru IPO rămân flexibile. În această logică, superaplicația trebuie să demonstreze investitorilor că OpenAI nu vinde doar un chatbot, ci o platformă de lucru completă, cu o monetizare clară.

Conform planului OpenAI, noul ChatGPT trebuie să reunească într-o singură interfață instrumente care anterior au fost dezvoltate ca direcții separate. Aceasta ar trebui să elimine decalajul dintre chatbot, codare și funcțiile agenților, astfel încât utilizatorul să poată lucra într-un singur spațiu și să nu fie nevoit să comute între servicii.

Cum se va schimba ChatGPT

Noua interfață, se așteaptă, va conduce mai activ utilizatorii gratuit către instrumentele plătite, în primul rând către Codex. Agentul de codare este folosit deja de aproximativ 5 milioane de persoane pe săptămână, iar circa 20% dintre aceștia nu sunt dezvoltatori, ci analiști, specialiști în marketing, designeri și finanțiști. În ChatGPT se planifică, de asemenea, integrarea aplicațiilor partenere, printre care Canva, Booking.com, Coursera, Expedia și Spotify.

Șeful direcțiilor de produs și platformă OpenAI descrie viitorul ChatGPT ca pe un agent personal care va putea ajuta utilizatorul „în toate — în viața personală și la muncă”. Ideea este ca serviciul să funcționeze nu doar ca o fereastră pentru dialog, ci ca un asistent permanent în versiunile mobile, desktop și web.