OpenAI a învățat versiunea vocală a ChatGPT să poarte un dialog mai natural.

OpenAI a lansat două noi modele vocale: GPT-Live-1 și GPT-Live-1 mini.

Potrivit declarației companiei, acestea îmbunătățesc semnificativ funcționarea modului vocal ChatGPT, transmite nv.ua.

Versiunea anterioară, Advanced Voice Mode, a fost lansată de companie în vara anului 2024. Acest sistem funcționa pas cu pas, răspunzând doar după ce utilizatorul tăcea. Din această cauză, dialogul era fragmentat, iar o pauză scurtă era adesea interpretată de model ca sfârșitul cererii, întrerupând interlocutorul.

GPT-Live este construit pe o arhitectură duplex și procesează simultan datele primite și generează răspunsul. Dacă cererea necesită raționament, căutare pe internet sau alte capacități agent, modelul apelează la alte sisteme OpenAI, în special la GPT-5.5. Acestea funcționează în fundal, astfel încât conversația nu trebuie întreruptă.

„Acest lucru permite modelului să poarte un dialog mai natural, să simtă mai bine timpul și chiar să efectueze traduceri în timp real”, explică OpenAI.

Modelul poate fi întrerupt în orice moment sau i se poate cere să vorbească mai încet. În timp ce utilizatorul vorbește, sistemul confirmă că ascultă prin scurte „mhm” și „înțeles”. Potrivit OpenAI, noile modele mențin mai bine concentrarea în prezența zgomotelor de fond.

Modul vocal afișează acum carduri vizuale cu informații despre vreme, sport, acțiuni și alte subiecte, precum și suportă încărcarea imaginilor și fișierelor și căutarea pe internet.

Compania a implementat, de asemenea, noi mecanisme de protecție în ChatGPT Voice. Părinții și tutorii pot dezactiva modul vocal pentru adolescenți prin funcțiile de control parental. Dacă accesul este permis, dar sistemul detectează o tentativă de a muta conversația pe tema auto-vătămării, va notifica părinții.

„Când sistemul detectează un răspuns potențial periculos, poate direcționa modelul către o variantă mai sigură, afișa avertismente suplimentare de siguranță sau încheia conversația vocală în cazuri de risc crescut”, notează compania.

Astăzi, GPT-Live este implementat pentru ChatGPT pe Android, iOS și versiunea web. Pentru abonații tarifelor Go, Plus și Pro, versiunea principală va fi GPT-Live 1, iar conturile gratuite vor primi implicit versiunea mai compactă Live-1 mini.