OpenAI a amânat lansarea completă a GPT-5.6 la solicitarea autorităților SUA.

OpenAI a amânat lansarea publică completă a modelului de IA GPT-5.6 la solicitarea autorităților americane, limitând inițial accesul la un grup restrâns de parteneri verificați, ale căror date au fost transmise autorităților.

Decizia reflectă îngrijorarea tot mai mare a Washingtonului față de riscurile pentru securitatea națională pe care le prezintă sistemele avansate de inteligență artificială, oficialii insistând ca firmele să implementeze mecanisme de protecție în astfel de modele. Având acces timpuriu la modelele de ultimă generație, autoritățile americane speră să identifice amenințările, de la atacuri cibernetice până la utilizarea militară, înainte ca aceste instrumente să devină larg disponibile, transmite reuters.com.

Într-un blog al companiei, lansarea limitată a fost numită o măsură temporară, în timp ce OpenAI colaborează cu Washingtonul pentru a dezvolta un cadru mai larg pentru lansările viitoare de modele. Înainte de lansarea GPT-5.6, compania a prezentat autorităților planurile și capacitățile noii versiuni. Președintele Donald Trump a semnat la începutul lunii un decret care stabilește un mecanism voluntar prin care dezvoltatorii de inteligență artificială pot oferi autorităților acces pentru până la 30 de zile la „modele avansate închise”, înainte de a le lansa partenerilor de încredere.

„Facem acest pas pe termen scurt pentru că îl considerăm cea mai sigură cale spre o disponibilitate mai largă a modelului în săptămânile următoare, în timp ce lucrăm împreună cu administrația la un cadru pentru decretul privind securitatea cibernetică și un proces repetabil pentru lansările viitoare de modele”.

Noua serie include modelul emblematic GPT-5.6 Sol — cel mai puternic model al companiei până în prezent, precum și modelele de nivel mediu Terra și varianta mai accesibilă Luna. OpenAI a promis să continue testarea riguroasă și coordonarea strânsă cu partenerii în pregătirea pentru o lansare mai largă, dar a avertizat că nivelul actual de acces și control din partea autorităților nu trebuie să devină o practică permanentă.

Anterior, în iunie, autoritățile SUA au cerut deja altei companii de inteligență artificială, Anthropic, să suspende accesul cetățenilor străini la cele mai avansate modele ale sale, Fable 5 și Mythos 5, invocând motive de securitate națională. Anthropic continuă să se afle în litigii judiciare și de reglementare cu autoritățile. Atât OpenAI, cât și Anthropic au depus deja confidențial cereri pentru oferta publică inițială în SUA, iar The New York Times a relatat că OpenAI ia în considerare amânarea debutului public până anul viitor.