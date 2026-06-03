O nouă funcție care va ajuta la împărțirea notei de plată la cafenea va apărea pe iPhone.

Opțiunea permite marcarea pozițiilor în contul pentru evenimente de grup, corespunzătoare persoanelor individuale. Apoi, utilizatorii vor putea trimite cereri de plată acestora, scrie bloomberg.com.

Funcția va funcționa prin aplicațiile Messages și Wallet. Deținătorii de Apple Watch vor putea confirma plățile cu ajutorul ceasurilor inteligente. Serviciul va fi legat de aplicația pentru transferuri între utilizatorii Apple Cash.

Instrumentul este capabil să calculeze cota fiecărei persoane în cont, inclusiv bacșișul. Se așteaptă să concureze cu aplicații precum Splitwise, Tab și Settle Up. Funcția ar trebui să apară în iOS 27.

În aplicația Wallet va apărea și o altă opțiune nouă. Utilizatorii vor putea crea permise digitale pentru evenimente, săli de sport și alte scopuri.