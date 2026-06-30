Numerele de telefon vor fi înlocuite cu nume de utilizator în WhatsApp.

În curând, WhatsApp va putea fi folosit fără a fi nevoie să introduci numărul de telefon.

Mesajele privind rezervarea numelui de utilizator pentru profil au început deja să fie trimise, transmite euronews.com.

Fraza cunoscută multora „Ne adăugăm pe WhatsApp? Care e numărul tău ca să te adaug mai întâi în contacte?”, care pentru mulți utilizatori ai acestui messenger a devenit un scenariu obișnuit, dar în același timp restrictiv, până la sfârșitul acestui an nu va mai fi obligatorie.

Compania americană Meta a început luni, 29 iunie, procesul de înregistrare și rezervare a numelor unice de utilizator pentru clienții săi.

Conform acestui plan, utilizatorii, după lansarea noii funcții, care ar trebui să fie implementată complet până la sfârșitul anului 2026, vor putea comunica între ei pe WhatsApp fără a-și împărtăși numărul de telefon mobil.

Scopul acestei schimbări este de a crește nivelul de confidențialitate al utilizatorilor, în special în cazurile când oamenii sunt adăugați în grupuri sau chat-uri noi sau când primesc mesaje de la contacte necunoscute.

Implementarea acestei funcții va avea loc etapizat. Peste trei miliarde de utilizatori WhatsApp din întreaga lume nu vor trebui să întreprindă nicio acțiune specială: aplicația însăși va trimite notificări de activare pe rând fiecărui utilizator.

În acest mesaj, utilizatorii vor fi rugați să-și rezerve numele dorit. Prin urmare, în următoarele zile, în interfața chat-urilor WhatsApp poate apărea o fereastră care face parte din procedura oficială și nu trebuie confundată cu mesaje false sau frauduloase.

Primele mesaje în cadrul acestui program au fost trimise luni, 29 iunie.

Alegerea numelui de utilizator și restricții

Utilizatorii vor putea alege un nume, de regulă reprezentând o combinație între prenume și nume de familie și care începe cu simbolul „@”.

Totuși, din cauza numărului imens de utilizatori, multe nume simple și comune vor fi indisponibile. Acestor persoane le va trebui să personalizeze numele de utilizator adăugând cifre sau simboluri speciale pentru a-l face unic.

Protecție suplimentară printr-un cod de patru cifre

Noua funcție permite, de asemenea, atașarea unui cod de protecție format din patru cifre la numele de utilizator, care crește nivelul de securitate al contului. Acest cod va fi necesar la primul contact între doi utilizatori; scopul său este de a preveni primirea de mesaje nedorite de la persoane necunoscute, mai ales dacă este activată opțiunea de a primi mesaje de la „toți”.

Beneficii pentru afaceri și termene neclare de lansare

WhatsApp nu a anunțat încă un calendar detaliat de lansare a acestei funcții pe țări. Totuși, „creatorii de conținut, întreprinderile mici și organizațiile” vor putea solicita înregistrarea aceluiași nume de utilizator pe care îl folosesc pe alte platforme din grupul Meta, cum ar fi Facebook și Instagram.