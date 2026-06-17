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17 Iunie 2026, 22:27
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Nava SpaceX Cargo Dragon s-a întors de la Stația Spațială Internațională

Nava cargo reutilizabilă Cargo Dragon s-a scufundat în Oceanul Pacific după ce s-a detașat de Stația Spațială Internațională.

Nava SpaceX Cargo Dragon s-a întors de la Stația Spațială Internațională.
Nava SpaceX Cargo Dragon s-a întors de la Stația Spațială Internațională.

Zborul a fost a 34-a misiune SpaceX pentru livrarea de marfă către Stația Spațială Internațională, informează nasa.gov.

Cargo Dragon s-a desprins de Stația Spațială Internațională la ora 19:25, pe 16 iunie. Echipajul navei a adus pe Pământ mostre obținute în timpul experimentelor realizate pe stație. Printre acestea se numără bioimprimarea organelor și a țesutului cartilaginos, date privind îmbunătățirea depozitării combustibilului criogenic pentru viitoarele zboruri spațiale și materiale ADN pentru dezvoltarea unor noi metode de tratament al cancerului.

Misiunea CRS-34 a început pe 17 mai. Astronauții au livrat către Stația Spațială Internațională peste 2 tone de alimente și echipamente pentru desfășurarea experimentelor.

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