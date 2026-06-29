NASA începe salvarea telescopului spațial Swift care cade spre Pământ.

NASA începe săptămâna aceasta o operațiune de 30 de milioane de dolari pentru a preveni prăbușirea pe Pământ a telescopului orbital Swift.

A fost lansat în 2004 pentru a înregistra exploziile gamma — cele mai puternice explozii din Univers. Dar, în ultima vreme, din cauza activității solare intense, observatorul coboară tot mai rapid și riscă să ardă la reintrarea în atmosferă, transmite rtvi.com, citând latimes.com.

Pentru a salva telescopul, acesta trebuie ridicat cât mai curând pe o orbită mai înaltă și stabilă. În acest scop, NASA va încerca marți, 30 iunie, să lanseze de pe atolul din Insulele Marshall din Oceanul Pacific un robot spațial cu trei brațe. În caz de succes, robotul va avea nevoie de aproximativ o lună pentru a ajunge din urmă Swift și a se apropia de el, și încă câteva luni pentru a-l ridica la înălțimea dorită.

Robotul numit Link este o dezvoltare a startup-ului Katalyst Space Technologies, angajat de agenția spațială americană special pentru această operațiune. Aparatul urmează să fie lansat în spațiu cu ajutorul rachetei purtătoare Pegasus, lansată de pe un avion.

Link are dimensiuni comparabile cu un frigider mic de uz casnic, iar anvergura panourilor sale solare depășește puțin 12 metri. Dispune de trei brațe cu o rază de acțiune de aproximativ 1 metru. Fiecare braț este echipat cu două cleme asemănătoare degetelor, care seamănă cu mâinile unor figurine Lego miniaturale.

Pentru succesul operațiunii, telescopul Swift, cu o greutate de 1,6 tone, trebuie să se afle la o altitudine de cel puțin 185 mile (298 km). Conform ultimelor calcule, el va ajunge la acest punct fără întoarcere în octombrie. În prezent, altitudinea orbitei sale este de 360 km, iar telescopul urmează să fie ridicat la 600 km.

NASA a oprit anterior toate instrumentele Swift pentru a încetini coborârea observatorului. Observațiile s-au întrerupt complet în februarie. Dacă totul decurge conform planului, telescopul va reveni în funcțiune în septembrie.

În cazul unui rezultat favorabil, o operațiune similară de salvare va fi organizată pentru telescopul mult mai mare Hubble, care de asemenea își pierde altitudinea din cauza exploziilor solare succesive. Robotul remorcher de generație următoare pentru ridicarea Hubble este în curs de dezvoltare.