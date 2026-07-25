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25 Iulie 2026, 14:45
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Musk: Până în 2036, roboții și inteligența artificială vor prelua aproape toată munca fizică și intelectuală

Tehnologiile inteligenței artificiale vor putea, în aproximativ cinci ani, să depășească inteligența colectivă a întregii umanități.

Musk: Până în 2036, roboții și inteligența artificială vor prelua aproape toată munca fizică și intelectuală.
Musk: Până în 2036, roboții și inteligența artificială vor prelua aproape toată munca fizică și intelectuală.

Acest pronostic a fost împărtășit într-un interviu acordat revistei britanice The Economist de antreprenorul și șeful SpaceX, Elon Musk.

Potrivit omului de afaceri, peste cinci ani vor exista foarte puține domenii în lume în care rețelele neuronale să nu poată lucra mai bine decât oamenii, cu excepția „capacității de a fi om”. Musk a menționat că inteligența artificială îi provoacă atât îngrijorare, cât și admirație, dar preferă să rămână optimist.

„În absența unui al treilea război mondial sau a unui război termonuclear global, dezvoltarea tehnologiilor ar trebui să conducă la o eră de prosperitate incredibilă”, a declarat miliardarul.

Totodată, antreprenorul a considerat puțin probabil ca peste 10 ani omenirea să păstreze controlul asupra inteligenței artificiale. El a subliniat că riscul asociat cu inteligența artificială și roboții ucigași nu este zero. În aprilie, Musk și-a exprimat deja temerea că progresul în acest domeniu ar putea duce la un scenariu asemănător filmului „Terminator”, în care omenirea este exterminată.

În ciuda acestor temeri, omul de afaceri s-a pronunțat împotriva încercărilor de a încetini dezvoltarea. În opinia sa, nu există o modalitate reală de a opri procesul, iar ipoteticul „buton de stop” nu ar trebui apăsat.

Conform estimărilor lui Musk, până în jurul anului 2036, sistemele de inteligență artificială și roboții vor efectua majoritatea muncii fizice și intelectuale. În noile condiții, activitatea profesională va deveni o alegere voluntară pentru oameni, nu o necesitate economică.

„Automatizarea completă va genera o abundență fără precedent de bunuri și servicii, ceea ce va face ca banii să-și piardă treptat valoarea anterioară”, a presupus Musk.

La rândul său, potrivit șefului SpaceX, capacitățile de producție ale mașinilor vor deveni practic nelimitate, astfel încât statele vor trebui doar să asigure cetățenilor plăți financiare regulate. În acest model economic, riscul deflației va fi semnificativ mai mare decât riscul inflației.

În prezent, compania controlată de Musk, xAI, dezvoltă propria rețea neuronală Grok. Pe 22 iulie, antreprenorul a anunțat că serviciul de generare de imagini și video Grok Imagine, parte a structurii xAI, pregătește un proiect media major.

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