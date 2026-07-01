Musk a publicat un video cu testarea mașinii Tesla fără volan și pedale.

Șeful Tesla, Elon Musk, a publicat pe X (Twitter) un videoclip cu testele versiunii de serie a automobilului autonom Tesla Cybercab, care nu are volan și pedale.

Testele au loc în Austin, Texas, iar pe scaunul pasagerului se află momentan un angajat care monitorizează siguranța, transmite techcrunch.com.

Testările au loc aproape la doi ani după prezentarea Cybercab, pe care Tesla o promovează ca un robotaxi complet autonom, apelabil prin aplicația mobilă proprie. În urmă cu aproximativ un an, compania a început, de asemenea, să testeze serviciul de robotaxi în Austin folosind crossover-ele Model Y, o parte dintre acestea fiind operate cu prezența angajaților de securitate.

În ultimele săptămâni, Tesla a testat prototipuri Cybercab cu volan și pedale în mai multe orașe din SUA și a parcat sute de astfel de vehicule, ceea ce a generat speculații privind lansarea iminentă a unei rețele extinse de robotaxi.

Potrivit publicației, unul dintre factorii care ar putea accelera lansarea Cybercab este inițiativa Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA), care a propus eliminarea obligativității pedalei de frână în vehiculele destinate exclusiv conducerii automate. Documentul este încă în faza de consultare publică, însă se așteaptă adoptarea sa până la sfârșitul anului.

Tesla intenționează să concureze cu liderul pieței de robotaxi, Waymo, prin producția proprie de vehicule și software, precum și prin utilizarea exclusivă a camerelor, în locul unui set mai complex de senzori, care include lidare și radare.